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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Президент Сербии назвал ситуацию на севере Косово крайне серьезной

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косово складывается крайне сложная ситуация.

"Никакой я не оптимист, нам предстоят тяжелые дни. Мы готовы разговаривать и снижать напряженность. Мы всегда выступаем за мир и компромисс, однако мы должны видеть, что получит наш народ", - сказал он в пятницу в эфире Prva TV.

По словам Вучича, ситуация крайне сложная - его недавнее обсуждение ситуации в Косово с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном было очень тяжелым.

"Только тогда, когда я увижу спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара и представителя ЕС на Балканах Мирослава Лайчака, когда я ознакомлюсь с их идеями, я посоветуюсь с косовскими сербами, но я не понимаю, знает ли кто-нибудь, как выпутываться из этой ситуации", - подчеркнул сербский лидер.

Ожидается, что Эскобар и Лайчак посетят Белград и Приштину в начале следующей недели.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Сербы не хотели пускать на рабочие места албанцев, избранных руководителями администраций на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах. Сербы их бойкотировали.

В понедельник после столкновений сербских жителей с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР.

Сербская армия покинула автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства.

Сербия Александр Вучич Косово
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