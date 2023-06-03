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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Число жертв столкновения поездов в Индии выросло до 120 человек, более 600 пострадали

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в железнодорожной катастрофы, которая произошла в пятницу на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, возросло до 120 человек, сообщает India Today.

"По меньшей мере 120 человек погибли и более 600 получили ранения в результате аварии в пятницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 350 пострадавших.

Скорый поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим и связался с министром транспорта для выяснения деталей.

Индия поезда крушение
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