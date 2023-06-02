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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе на востоке Индии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На востоке Индии в штате Одиша пассажирский поезд сошел с рельсов, часть его вагонов упали на соседние пути, и с ними столкнулся еще один пассажирский поезд, сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя железнодорожной компании. Не менее 50 человек погибли и сотни были ранены.

У первого состава с рельсов сошли 10 вагонов из 12, у второго - три. Погибли не менее 50 человек, предварительно сообщается о 350 пострадавших. По разным данным, госпитализированы 179 или 300 раненых. Несколько сотен человек не могу выбраться из вагонов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко опечален случившимся, и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Нарендра Моди Индия Одиша
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