Более 230 человек погибли при крушении поездов в Индии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Катастрофа на железной дороге на востоке Индии унесла жизни 233 человек, свыше 900 получили ранения, пишет газета Dainik Jagran со ссылкой на главного секретаря штата Одиша Прадипа Джену

Ранее сообщалось о 120 погибших и 600 пострадавших.

Скорый поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один экспресс. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим и связался с министром транспорта для выяснения деталей.