Астронавты NASA развернули на МКС новую солнечную панель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты в открытом космосе установили на ферме Международной космической станции и развернули новую мощную солнечную панель в целях повышения мощности энергосистемы МКС, сообщило NASA.

Астронавты NASA Стив Боуэн и Вуди Хобург вышли в космический вакуум из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС в 09:25 по времени Восточного побережья США (в 16:25 по Москве).

Они смонтировали, развернули и подключили пятую из запланированных шести новых мощных солнечных панелей iROSA, пара которых 6 июня была доставлена на станцию американским грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Монтаж последней шестой панели предстоит осуществить в ходе следующего выхода в открытый космос, который намечен на 15 июня.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года.

В конце прошлого года астронавтами была установлена вторая пара панелей, которая была доставлена на МКС также грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Все шесть новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.