Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Древнее кольцо с аббревиатурой "Кто подобен Богу", как сибирские физики создали важный элемент синхротрона СКИФ и как окситоцин помог мозгу психопатов распознать испуг на лицах

Бронзовое кольцо, найденное в Германии Фото: Stadt Ingelheim

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Математики нашли фигуру, которой можно замостить плоскость апериодически без использования зеркального отражения. Для этого они модифицировали предыдущий вариант апериодической плитки.

- Ученые распыляли в нос антисоциальных пациентов с психопатией окситоцин (этот нейропептид регулирует сложное социальное поведение, в том числе распознавание чужих эмоций и эмпатию), показывали изображения людей и наблюдали за активацией их мозга на фМРТ. Их реакция на испуганные лица усилилась – до уровня антисоциальных людей без психопатии. По мнению авторов, полученные результаты могут значительно повлиять на разработку методов лечения психопатии.

- Физики, работающие над проектом синхротрона СКИФ, рассчитывали купить клистроны в Японии, но из-за санкций им пришлось делать их самостоятельно. Клистрон представляет собой разновидность электронной лампы. В нем есть катод, где формируется поток электронов. Затем этот поток ускоряется и попадает во входной резонатор, где под действием электрического поля он разбивается на сгустки, которые, в свою очередь, наводят ток сверхвысокой частоты в выходном резонаторе. Затем электроны "ловит" коллектор и цикл повторяется. Таким образом из непрерывного тока получают ток с частотой колебаний около 3 гигагерц. Сибирские физики сделали свои клистроны, проверили – работает, и примерно через год они рассчитывают испытать линейный ускоритель целиком.

- Археологи в немецком городе Ингельхайм-ам-Райн исследовали могильник VII века нашей эры и в одной из могил обнаружили примечательные артефакты. Это редкая серебряная серьга с шарообразной подвеской, а также бронзовое кольцо с выгравированной аббревиатурой QSD. Видимо, это сокращение от латинского выражения Quis sicut Deus, которое в буквальном переводе означает "Кто подобен Богу". Еще это буквальный перевод с иврита еврейского по происхождению имени Михаил. По мнению исследователей, кольцо могли изготовить еще в эпоху поздней Античности.

- Инженер из Амстердама сконструировал камеру, у которой нет ни объектива, ни матрицы. Вместо привычной фотосъемки она генерирует изображение с помощью нейросети – на основе текстового описания, составленного по данным о текущем местоположении.

- На прошлой неделе на Apple TV+ вышел второй сезон "Доисторической планеты". Каких животных показали в новых сериях? Удалось ли создателям удержать высокую планку, заданную первым сезоном? Подробнее – в этом обзоре.

- Американские физики уточнили величину сверхтонкого расщепления, возникающего в атоме водорода на уровне 2S. Новое значение оказалось в восемь раз точнее, чем предыдущий эксперимент, проведенный оптическими методами, и в 60 раз точнее, чем прошлое измерение с помощью радиочастотных полей. Это позволило убедиться, что квантовая электродинамика пока еще работает.