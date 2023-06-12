Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Древнейшие сложные органические молекулы в очень далекой галактике, пока еще не вымершие вакиты и расплодившиеся бегемоты Пабло Эскобара

Скелет калифорнийской морской свиньи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймс Уэбб" отыскал самые древние сложные органические молекулы – их излучение путешествовало до Земли более 12 млрд лет. Найденные телескопом полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) находятся в далекой линзированной галактике SPT0418-47. ПАУ представляют собой крупные органические молекулы, связанные с межзвездной пылью в туманностях. Обнаруженная галактика стала самым далеким примером галактики, где было обнаружено излучение ПАУ.

- Экспедиции, которая отправилась на север Калифорнийского залива в мае этого года, удалось обнаружить 10-13 вакит, включая 1-2 детенышей. До этого многие зоологи полагали, что вид можно считать исчезнувшим. Популяция калифорнийских морских свиней (Phocoena sinus), более известных как вакиты, когда-то составляла на севере Калифорнийского залива несколько тысяч. Эти мелкие китообразные не интересуют рыбаков, но запутываются и гибнут в незаконно установленных рыболовных сетях. В Мексике в прошлом году решили бороться с опасным промыслом с помощью металлических крюков, которые утягивают на дно сети. Есть также идеи перестроить экономику местных рыбацких деревень.

- Исследователи дали юристам почитать отрывки из договоров, написанных на юридическом жаргоне и на простом английском. Специалисты сочли простые тексты более понятными. А ученые пришли к выводу, что юристы пишут сложно из-за привычки и традиций. Всего было пять гипотез, почему составители подобных документов пишут именно так. Четыре из них были отброшены, а вот гипотеза "копируй и вставь" подтвердилась. Она заключается в том, что юристы просто используют шаблоны, которые были до них – из-за лени или привычки, поскольку это проще всего. Однако при этом делать тексты совсем неформальными, по мнению ученых, не нужно.

- Знаменитый наркобарон Пабло Эскобар был убит почти 30 лет назад. Однако бегемоты (Hippopotamus amphibius), сбежавшие из его зверинца, до сих пор живут на колумбийской реке Магдалена. Согласно новой оценке, их около двухсот – вдвое больше, чем считалось раньше. Это потомки четырех гиппопотамов – трех самок и одного самца, завезенных Эскобаром из Африки в Колумбию в 1980-х годах. Но в отличие от засушливой Африки в Колумбии практически райские условия для бегемотов: здесь нет опасных для них крупных хищников, при этом имеется много травы и корма, и ничто не может им помешать размножаться. Экологи призывают власти принять срочные меры по борьбе с этими травоядными. Специалисты предупреждают, что избыточное число бегемотов может негативно влиять на качество воды и теоретически вытеснить местных животных, от ламантинов до капибар.

- Ученые выяснили, что за антидепрессивные и галлюциногенные эффекты психоделиков отвечают разные молекулярные мишени – а значит, на их основе теоретически можно создать эффективные антидепрессанты, не вызывающие галлюцинаций.

- "Здоров, как бык" – возможно, смысл этой фразы глубже, чем кажется. Ученые выяснили, что названный в честь быков таурин может продлевать жизнь и здоровье разных животных, а его дефицит у человека сопряжен с возрастными заболеваниями.

- Четыре года назад в Юрьевом монастыре раскопали каменный саркофаг с останками трех человек. Оказалось, что взрослые мужчина и женщина, а также маленькая девочка не были родственниками друг другу по материнской линии.

- Инфузория покрыта ресничками – такие же реснички есть и у нейронов, но пользуются они ими совсем иначе. В этой статье можно узнать, у каких органов ничего не получается без ресничек и зачем их бывает иногда полезно отключить.