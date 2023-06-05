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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Нетаньяху после разговора с Маском поручил разработать национальную политику в сфере ИИ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор по телефону с бизнесменом Илоном Маском и с гендиректором разработчика платформ искусственного интеллекта OpenAi Сэмом Альтманом о возможностях и опасностях ИИ, сообщают израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьера.

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"В ближайшие дни я намерен созвать аналитические центры для обсуждения национальной политики в области искусственного интеллекта как в гражданской сфере, так и в сфере безопасности", - приводит канцелярия заявление Нетаньяху по итогам разговора.

"Все меняется с головокружительной скоростью, и Израиль должен сформулировать национальную политику по этому вопросу", - отмечается в нем.

Альтман также ранее встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Риши Сунаком. Маск в конце мая побывал в Китае и провел там серию встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Израиль Биньямин Нетаньяху Илон Маск
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