Польше дали месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предоставила Польше месячный срок для ответа на обвинения в нарушении независимости судебной системы в этой стране, говорится в направленном Варшаве заключении властей ЕС.

"У Польши есть один месяц, чтобы ответить на это дополнительное мотивированное мнение и принять необходимые меры для соблюдения законодательства ЕС, в противном случае Комиссия может передать дело в Суд ЕС", - отмечается в пресс-релизе.

"Комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, давая право дисциплинарной палате Верховного суда, независимость и беспристрастность которой не гарантированы, принимать решения, напрямую влияющие на судей и на то, как они выполняют свои функции", - также говорится в документе.

Он знаменует собой очередной этап начатой Брюсселем в апреле прошлого года и установленной в ЕС процедуры против нарушений верховенства права. В ЕК считают, что реформа польского законодательства ослабила базовый принцип независимости судебной системы, поставила судей в более серьезную зависимость от исполнительной власти. Ответ Варшавы на предыдущее официальное письмо не удовлетворил ЕК.

Разбирательство в суде, который находится Люксембурге и ведет дела о нарушениях законодательства ЕС отдельными странами-членами, может привести к санкциям по отношению к странам-нарушительницам.