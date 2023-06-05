Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

ЕС добавил девять россиян в санкционный список за нарушения прав человека

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял и опубликовал в "Официальном журнале" Евросоюза в понедельник постановление по санкционному режиму "в связи с серьезными нарушениями прав человека", согласно которому в соответствующий список добавлены девять граждан РФ.

В перечень вошли заместитель министра юстиции Олег Свириденко, руководитель Главного следственного управления СКР Денис Колесников, следователь по особо важным делам СКР Андрей Задачин, директор центра "Независимый эксперт" Данила Михеев, начальник московского СИЗО №5 "Водник" Дмитрий Комнов, судья Басманного суда Елена Ленская и еще несколько российских судей.

В ЕС им вменяют действия в отношении оппозиционных активистов, в частности 25-летний приговор, вынесенный оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия продлила ограничения на импорт сельхозпродуции из Украины в ряд стран ЕС

Макрон высказывается против открытия офиса НАТО в Токио

Макрон высказывается против открытия офиса НАТО в Токио

Суд ЕС признал польскую судебную реформу нарушающей европейское право

Суд ЕС признал польскую судебную реформу нарушающей европейское право

Бывший вице-президент США Пенс присоединился к президентской гонке

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Грузия хочет построить новый аэропорт в Тбилиси

Грузия хочет построить новый аэропорт в Тбилиси

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС
Военная операция на Украине

Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });