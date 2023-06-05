ЕС добавил девять россиян в санкционный список за нарушения прав человека

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял и опубликовал в "Официальном журнале" Евросоюза в понедельник постановление по санкционному режиму "в связи с серьезными нарушениями прав человека", согласно которому в соответствующий список добавлены девять граждан РФ.

В перечень вошли заместитель министра юстиции Олег Свириденко, руководитель Главного следственного управления СКР Денис Колесников, следователь по особо важным делам СКР Андрей Задачин, директор центра "Независимый эксперт" Данила Михеев, начальник московского СИЗО №5 "Водник" Дмитрий Комнов, судья Басманного суда Елена Ленская и еще несколько российских судей.

В ЕС им вменяют действия в отношении оппозиционных активистов, в частности 25-летний приговор, вынесенный оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).