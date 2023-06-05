Адвокаты Трампа встретились с сотрудниками Минюста США по поводу секретных документов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты Дональда Трампа провели встречу с официальными лицами из министерства юстиции США, что может свидетельствовать о приближении решения по расследованию о хранившихся у экс-президента секретных документах, сообщает в понедельник Associated Press.

Трое адвокатов Трампа провели в здании Минюста около часа утром в понедельник, после чего покинули его, не отвечая на вопросы журналистов. Не отмечается, с кем именно встречались представители экс-президента.

Агентство сообщает, что расследование потенциального неправильного обращения с секретными документами, вероятнее всего, приближается к концу, и решение о том, предъявлять ли Трампу обвинения, может быть принято в ближайшее время.

Две недели назад адвокаты экс-президента запросили встречу с генеральным прокурором США Мерриком Гарландом в связи с возможным неправомерным поведением спецпрокурора Джека Смита, который ведет дело. Агентство отмечает, что часто во время таких встреч адвокаты пытаются убедить представителей Минюста не предъявлять обвинения.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа во Флориде. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые у него документы, которые были рассекречены.