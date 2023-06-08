Прокуратура уведомила Трампа об уголовном расследовании против него

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура официально уведомила экс-президента США Дональда Трампа о том, что в отношении него ведется уголовное расследование, сообщила газета Politico.

"Федеральные прокуроры письмом уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования", - пишет издание, ссылаясь на осведомленный источник.

Газета поясняет, что это уведомление "является самым четким сигналом" того, что назначенный расследовать дело Трампа об обращении с секретными документами вне служебных помещений специальный прокурор Джек Смит "находится на грани принятия решения по делу экс-президента".

Информацию о письменном уведомлении Трампу подтвердил телеканал ABC. Он отмечает, что смысл этого уведомления состоит в том, чтобы поставить 45-го американского президента в известность о возможном предъявлении ему обвинения.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что адвокаты Трампа провели встречу с официальными лицами из министерства юстиции США. Это может свидетельствовать о скором завершении расследования дела о найденных ранее в резиденции у экс-главы Белого дома секретных документах, говорится в публикации.

Две недели назад адвокаты экс-президента запросили встречу с американским генпрокурором Мерриком Гарландом в связи с возможным неправомерным поведением спецпрокурора Смита. Агентство отмечает, что часто во время таких встреч защитники пытаются убедить представителей Минюста не предъявлять обвинения.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.