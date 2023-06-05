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Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки

Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки
Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын (второй справа)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего официального представителя Ибрагима Калына главой Национальной разведывательной организации, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Калын сменит на этом посту Хакана Фидана, который ранее в июне был назначен главой МИД Турции.

3 июня 69-летний Эрдоган официально вступил в должность главы государства после переизбрания на выборах. Он объявил новый состав кабмина, в частности он сменил министра иностранных дел и министра обороны.

Калын с 2014 года был официальным представителем президента Турции.

Турция Ибрагим Калын
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