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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Эрдоган объявил состав нового правительства Турции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил, что новым министром иностранных дел Турции становится Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер, сообщают турецкие СМИ.

До этого Фидан занимал пост главы нацразведки Турции, а Гюлер был начальником Генштаба ВС страны.

По данным СМИ, на пост вице-президента назначен Джевдет Йылмаз. Также в новом кабмине министром финансов стал Мехмет Шимшек, главой Минюста - Йылмаз Тунч. Главой МВД назначен бывший губернатор Стамбула Али Ерликая.

Должность главы министерства энергетики и природных ресурсов занял Альпарслан Байрактар, до этого он был заместителем министра энергетики. Байрактар сменил на посту Фатиха Донмеза. Байрактар также председатель Турецкого национального комитета Всемирного энергетического совета. В период с 2010 по 2016 год он занимал должность комиссара Управления по регулированию энергетического рынка Турции. До госслужбы он работал в частном секторе в Турции и за рубежом.

Пост министра окружающей среды занял Мехмет Ожасеки.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сохранили должности.

Эрдоган заявил, что первое заседание нового кабмина пройдет 6 июня.

Ранее в субботу 69-летний Эрдоган официально вступил в должность главы государства после переизбрания на выборах. На церемонии инаугурации присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

В Турции выбрали президента

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Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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