Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу в здании парламента страны в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

На церемонии присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

69-летний Эрдоган избран на третий президентский срок - до 2028 года.

Позднее Эрдоган возложит венок к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Также запланирован обед в честь прибывших на мероприятие гостей.

В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,9%.