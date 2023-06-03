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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу в здании парламента страны в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

На церемонии присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

69-летний Эрдоган избран на третий президентский срок - до 2028 года.

Позднее Эрдоган возложит венок к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Также запланирован обед в честь прибывших на мероприятие гостей.

В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,9%.

В Турции выбрали президента

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Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срокОппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержкуПрезидент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой РеспубликиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страныЭрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической аренеПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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