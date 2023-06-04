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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с, сообщает госагентство королевства SPA.

"Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение своей добычи сырой нефти на 1 млн баррелей в сутки, начиная с июля, на месяц, который может быть продлен. Таким образом, добыча в королевстве составит 9 млн б/с, а общее добровольное сокращение страной составит 1,5 млн б/с", - говорится в сообщении.

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Дополнительное добровольное сокращение добычи направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, поясняет официальный представитель министерства нефти КСА.

Он напомнил, что КСА продлит добровольное сокращение добычи на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

ОПЕК Саудовская Аравия
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