Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" отстыковался от китайской орбитальной станции

Грузовик будет неподалеку и вернется на станцию после того, как ее покинет пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в пятницу отстыковался от национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"5 мая 2023 года, в 15:26 по Пекинскому времени (в 10:26 по Москве), грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" успешно отстыковался от орбитальной станции и находится в автономном полете", - говорится в сообщении управления.

По данным космического ведомства, китайский "грузовик" будет сопровождать станцию до тех пор, пока пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" не покинет станцию. Впоследствии "Тяньчжоу-5" вернется в состав орбитальной группировки, пристыковавшись к переднему порту базового модуля "Тяньхэ".

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" был запущен к национальной орбитальной станции "Тяньгун" 12 ноября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан.

Этот полет стал рекордным по скорости достижения космических станций среди всех грузовых кораблей в истории космонавтики – от момента запуска до стыковки с орбитальной лабораторией прошло 2 часа и 7 минут.

Всего корабль доставил на станцию около 5 тонн полезной нагрузки: научные эксперименты, различные герметизированные грузы, топливо, а также припасы и средства гигиены для экипажа миссии "Шэньчжоу-15", который прибыл на "Тяньгун" 30 ноября прошлого года.

Запуск следующего по счету "грузовика" "Тяньчжоу-6" с полезной нагрузкой к станции планируется осуществить в этом месяце.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека – Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и проведут на ней в общей сложности полгода.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля – "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.