Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Подтопление центра Новой Каховки Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Водоснабжение Севастополя не пострадает из-за разрушения задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области и сброса воды из Каховского водохранилища, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Он объяснил, что Севастополь использует воду из собственного водохранилища, где достаточно запаса, а также имеет резервные источники водоснабжения.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за обстрела разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается. Леонтьев также предупредил о возможных проблемах с водоснабжением Крыма.

Каховская гидроэлектростанция работает с 1950-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.