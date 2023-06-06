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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области привело к повышению уровня воды уже на 10 метров, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Днепровский проспект (в Новой Каховке - ИФ) уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась уже более 10 метров. По всей вероятности, очень сложно сказать, происходит подмыв основной дамбы, но я думаю, что сейчас в силу того, что все службы работают, мы сумеем избежать гибели мирных граждан", - сказал он.

Леонтьев добавил, что уровень воды продолжает подниматься, но паники нет - жителей прибрежных подтопленных зон эвакуируют вглубь округа.

"Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряное и прилегающих территориях", - уточнил он.

Ранее сообщалось о подъеме уровня воды на 5 метров.

В ночь на 6 июня из-за обстрелов были разрушены задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных районов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Днепр Новая Каховка Каховская ГЭС Владимир Леонтьев
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