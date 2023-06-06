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Космический грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 05:54 по времени Восточного побережья США (12:54 по московскому времени). Корабль доставил на станцию более 3,1 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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В негерметичном отсеке корабль, в частности, привез две новые солнечные панели IROSA для завершения работ по модернизации энергетической системы МКС.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в понедельник с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже восьмая миссия "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

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Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около трех недель. Затем, 27 июня он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике вблизи побережья Флориды. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по июнь 2023 года компания SpaceX осуществила 28 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 SpaceX МКС
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