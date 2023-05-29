Космонавты Кононенко и Чуб проведут год на орбите

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся к Международной космической станции в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", вернутся на Землю осенью 2024 года на корабле "Союз МС-25", сообщили в "Роскосмосе".

В состав экипажа "Союз МС-24" также входит астронавт NASA Лорал О'Хара. Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, вместе с космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

24 марта в "Роскосмосе" сообщили, что пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем отправится на МКС 15 сентября 2023 года. Лорал О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах с США.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между Россией и США о перекрестных полетах на МКС. Стороны согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союзах МС" в 2022-2024 годах.

В рамках соглашения сейчас проводятся две миссии на МКС - в сентябре 2023 года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте был запущен Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.