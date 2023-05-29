Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Космонавты Кононенко и Чуб проведут год на орбите

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, которые отправятся к Международной космической станции в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24", вернутся на Землю осенью 2024 года на корабле "Союз МС-25", сообщили в "Роскосмосе".

В состав экипажа "Союз МС-24" также входит астронавт NASA Лорал О'Хара. Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, вместе с космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.

24 марта в "Роскосмосе" сообщили, что пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем отправится на МКС 15 сентября 2023 года. Лорал О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах с США.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между Россией и США о перекрестных полетах на МКС. Стороны согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союзах МС" в 2022-2024 годах.

В рамках соглашения сейчас проводятся две миссии на МКС - в сентябре 2023 года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте был запущен Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

Crew Dragon МКС Роскосмос Николай Чуб Союз Олег Кононенко США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Врио гендиректора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Думский комитет одобрил поправки об ужесточении наказания коллекторов за насилие

Путин подписал закон о проведении выборов в условиях военного положения

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });