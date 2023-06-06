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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Выданную Россией гражданку Белоруссии приговорили на родине к 12 годам колонии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Минске приговорил к 12 годам лишения свободы выданную ранее Россией 25-летнюю гражданку Белоруссии Яну Пинчук.

"Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор... Пинчук по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (около $1260 - ИФ)", - проинформировали в Генпрокуратуре Белоруссии во вторник.

Пинчук была задержана в ноябре 2021 года в Петербурге. Россия выдала ее Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности.

Поводом для преследования стало администрирование девушкой признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов. Ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, обучение и подготовку лиц для участия в массовых беспорядках, публичные призывы к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, руководство экстремистским формированием, руководство организацией для осуществления террористической деятельности.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против объявления их победителем Александра Лукашенко. Участники протестов требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Яна Пинчук
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