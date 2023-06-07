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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Папе римскому вновь предстоит операция

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск госпитализирован в среду для операции на кишечнике, сообщают западные СМИ.

Медики, занимающиеся здоровьем 86-летнего понтифика, проведут операцию под общим наркозом. После нее Франциск останется в больнице на несколько дней.

В 2021 году в ходе операции папе римскому удалили 33 см кишечника из-за воспаления, напоминают западные СМИ. Тогда он провел 10 дней в клинике после операции.

Накануне сообщалось, что папа римский поступил в клинику "Джемелли" в Риме на плановое обследование после операции на кишечнике два года назад.

Папа римский Франциск
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