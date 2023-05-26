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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Папе римскому Франциску в пятницу пришлось изменить планы из-за недомогания, сообщает Ansa со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"У понтифика сильно поднялась температура, он отменил аудиенции, намеченные на это утро", - проинформировали в Ватикане, не уточняя каких-либо деталей относительно его состояния здоровья.

В конце марта папа Франциск провел несколько дней в больнице "Джемелли", где проходил лечение от инфекционного бронхита.

Летом 2021 года понтифик провел 10 дней в этой клинике после операции на кишечнике.

папа римский Франциск Ватикан
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