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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Папа римский заявил, что любит и украинский, и российский народ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил, что с большой любовью относится к украинскому и российскому народу.

"Я очень люблю русский народ, и я также очень люблю народ украинский", - приводит портал Vatican News слова понтифика, сказанные на борту самолета, когда он возвращался из Бахрейна.

"Я очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански", - отметил он.

Папа римский добавил, что после начала украинского кризиса он выражал готовность поехать в Россию для переговоров. Однако, по его словам, глава МИД РФ "Лавров ответил очень вежливо: спасибо, но сейчас в этом нет необходимости".

Понтифик также сказал, что три раза проводил телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также указал, что Ватикан работает над поиском решений украинского кризиса.

"Ведется работа по сближению и поиску решений", - добавил он.

Россия Украина Папа римский Франциск
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