Власти Эстонии лишили пророссийскую активистку вида на жительство

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Департамент полиции и погранохраны Эстонии по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в республике пророссийской активистке Зое Палямар.

"Полиция безопасности неоднократно публично объясняла, что использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки направленной на сегрегацию политики России представляет собой явную угрозу безопасности", - сообщила в четверг пресс-служба КаПо.

Полиция безопасности отметила, что неоднократно призывала Палямар отказаться от поддержки российской политики, "направленной на раскол общества и представляющей угрозу безопасности".

Активистке на 10 лет запрещен въезд в шенгенскую зону. Палямар является лицом без гражданства и в настоящее время находится в Российской Федерации.

Палямар наряду с уже высланными в этом году из Эстонии Алексеем Есаковым и Сергеем Чаулиным была координатором движения "Бессмертный полк" в Таллинне.