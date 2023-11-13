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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МВД Литвы обязало Департамент миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства за высказывания, в которых ведомство усмотрело дискредитацию государства. Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление министерства.

Ранее Лиепа в интервью осудила поведение стран Балтии и поддержала действия России на Украине.

Илзе Лиепа - дочь артиста советского балета Мариса Лиепы, уроженца Латвии. В 2000 году она в порядке исключения получила литовское гражданство в связи с тем, что более 10 лет танцевала с литовским партнером Пятрасом Скирмантасом.

Согласно действующему в Литве закону о гражданстве, лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран-членов ЕС или их союзников.

Ранее президент Гитанас Науседа по этой процедуре лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.

В ситуации с Лиепой, Науседа ожидает соответствующего заявления от МВД и предложений Комиссии по гражданству.

"Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", - говорится в комментарии администрации президента.

Президент Литвы также призвал МВД пересмотреть список лиц, в порядке исключения получивших литовское гражданство и одновременно являющихся гражданами другой страны, и оценить их соответствие вышеупомянутому положению Закона о гражданстве.

МВД Литвы сообщило, что в понедельник обратилось в Департамент госбезопасности с просьбой проверить около 800 иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения.

Гитанас Науседа МВД Украина Илзе Лиепа Литва
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