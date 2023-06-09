Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пентагон уже в пятницу планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму более $2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, деньги, выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных зенитных ракет Patriot - Patriot Advanced Capability Missile-3 производства Lockheed Martin Corp. и GEM-T производства Raytheon Technologies Corp.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд. В мае американские СМИ отмечали: проведенная госдепом проверка выявила, что Пентагон недопоставил Украине военной помощи на $3 млрд.