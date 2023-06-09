Что случилось этой ночью: пятница, 9 июня

Блинкен "вот-вот прибудет в Пекин", новый пакет американской военной помощи Киеву, реставрация "Троицы" может продлиться год

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в более чем 1,5 млрд рублей. По его словам, основной пик подъема воды пройден, но пока огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются затопленными. Всего эвакуированы 5 тыс. человек, 62 госпитализированы.

- Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Китай. Детали визита находятся в стадии согласования, госсекретарь США "вот-вот прибудет в Пекин", пишет Politico со ссылкой на источники.

- От отравления суррогатным алкоголем в России скончался 31 человек, 101 пострадал.

- Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. По данным Bloomberg, деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных зенитных ракет Patriot.

- Республиканцы назвали предъявленные Дональду Трампу обвинения вмешательством в президентские выборы.

- Реставрация "Троицы" Андрея Рублева может занять до года, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Параллельно будет изготовлена новая специальная капсула для иконы. После реставрации ее передадут в музей Троице-Сергиевой лавры.