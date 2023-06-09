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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Верховный суд Нидерландов подтвердил передачу крымского "скифского золота" Украине

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" из коллекции крымских музеев и постановил передать его Украине, сообщается на сайте суда.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд", - говорится в официальной информации.

Четыре музея – Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым – золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным и обратились в январе 2022 года с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

Нидерланды Амстердам Крым Украина
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