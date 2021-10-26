Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Амстердама решил, что "скифское золото" принадлежит Украине, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном во вторник на сайте суда.

"Музей Алларда Пирсона (APM) должен передать так называемые крымские сокровища Украине. Обязательства возврата музейных экспонатов музеям Крыма завершены. К такому решению сегодня пришел Апелляционный суд Амстердама при рассмотрении апелляции на приговор от 14 декабря 2016 года", - сообщила пресс-служба.

Тем самым суд подтвердил решение окружного административного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Как заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская, оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше.