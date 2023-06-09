В Крыму заявили, что не знали о дате заседания суда по "скифскому золоту"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Руководители музеев Крыма, чьи коллекции остаются в Нидерландах, не знали о планах Верховного суда этой страны вынести окончательное решение 9 июня, сообщили журналистам в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Керчь), часть экспозиции которого остается за границей.

"Нас не уведомил никто. Заявители - четыре крымских музея - не получили никакого документа. Это абсолютный беспредел. Безусловно, есть политическая подоплека в этой спешке", - сказала директор музея Татьяна Умрихина.

Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота", постановив передать его Украине. Ранее сообщалось, что решение вынесут 15 сентября 2023 года.

"Конечно, мы надеялись на то, что все же существует в западном мире система справедливости и правосудия. Сегодня все это рухнуло. Это вопиющий факт политиканства. Мы считаем, что это грабеж нашего народа. Крымские культурные ценности, которые существовали с VII века до н. э., были разграблены европейцами, которые себя считают просвещенными", - сказала Умрихина.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тысяч предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, началась тяжба.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным и обратились в январе 2022 года с кассацией в Верховный суд Нидерландов.