Молдавия летом будет закупать газ у греческой и румынской компаний

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государственная компания Energocom, которая является главным поставщиком газа и электроэнергии в Молдавии, заключила контракты о закупках газа с двумя компаниями – греческой DEPA и румынской, название которой по условиям контракта не разглашается. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Energocom Вадим Бынзарь на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, процедура приобретения утверждена правлением и учредителем компании – Агентством публичной собственности, определившим объемы закупки и максимально допустимые цены. Всего было подано пять предложений.

"Закупка производилась по формуле TTF, то есть базовая цена плюс очень маленький коэффициент за поставку газа до границ Молдавии. Я хочу подчеркнуть, что пока у нас есть возможность диверсифицировать поставщиков газа и покупать газ по базовой цене TTF. Например, вчера цена TTF была 27 евро за МВт.ч, или $315 за 1 тыс. кубометров, плюс расходы на доставку. Мы расширили список партнеров, с которыми сотрудничаем. Это позволяет нам разнообразить источники поставок и повышать уровень энергетической безопасности. А для потребителя это означает стабильность, безопасность и снижение цен", - сказал Бынзарь.

Сославшись на конфиденциальность контрактов, он не стал называть цену закупаемого газа, отметив только, что DEPA предложила "очень хорошую цену". По словам Бынзаря, вторая компания также сделала "довольно хорошее ценовое предложение", представив "очень приближенную к ожиданиям Молдавии" цену.

Он отметил, что часть закупаемого объема будет направлена на текущее потребление, а часть – на хранение. При этом по требованию оператора газохранилища на Украине обязательным условием было наличие сертификата происхождения, доказывающего, что газ – не российский.

Он также отметил, что в пятницу утром госкомпания Energocom получила разрешение начать переговоры о закупке газа на зимний период. По его мнению, "тенденции на рынке показывают, что цена газа падает, поэтому осенью тариф для потребителей вновь может быть снижен".

Ранее посол Молдавии в Греции Андрей Попов заявил общественному телеканалу Moldova1, что Молдавия может увеличить объем импорта природного газа из Греции после подписания соглашения между государственными компаниями двух стран. Первые объемы газа из Греции были импортированы в Молдавию в декабре 2022 года, когда была протестирована работоспособность интерконнектора Греция-Болгария в реверсном режиме, через Румынию.

"Греция может сыграть здесь свою роль как безопасный и дешевый альтернативный источник. Строится несколько объектов инфраструктуры, один из них – терминал сжиженного газа в Александруполисе – портовом городе на северо-востоке Греции, на границе с Болгарией и Турцией. Там строится и будет введен в эксплуатацию крупный терминал сжиженного газа. Он будет частично восполнять дефицит газа для стран юго-восточной Европы, а в перспективе и для Молдавии. Еще один такой терминал в этом регионе также находится в стадии строительства", - пояснял Попов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе впервые за два года снизился тариф на газ для конечных потребителей. В среду Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение о снижении тарифа на 38% – до 18,06 лея (включая НДС 8%) за один кубометр.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно заложенной в договоре формуле, с 1 октября до 31 марта цена формируется из расчета 30% цены газа на спотовом рынке и 70% – от цены нефти. С 1 марта по 30 сентября – наоборот, 70% цены зависит от цены газа на спотовом рынке, а 30% от цены нефти.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января 2022 года тарифы были повышены еще на 40%, с 1 июня – еще на 30%, а с 1 октября – еще на 27%. Таким образом, за полтора года тарифы для потребителей повысились почти в шесть раз.

С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа для Молдавии был снижен на 30% – до 5,7 млн кубометров в сутки. Правобережная часть Молдавии использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря "Молдовагаз" поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Закупочная цена природного газа, поставляемого "Газпромом", в июне составляет $568 за 1 тыс. кубометров. Energocom покупает газ на спотовом рынке.

Официальный курс на 9 июня - 17,85 лея/$1.