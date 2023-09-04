Майя Санду заявила, что у Молдавии нет исторических долгов перед "Газпромом"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Молдавия не имеет исторических долгов перед ПАО "Газпром", заявила президент Майя Санду в ходе состоявшейся в минувшие выходные в Гагаузии встречи с женщинами-предпринимателями из автономии.

Глава республики отметила, что отсутствие долга подтверждено результатами аудита, проведенного двумя зарубежными компаниями.

Она добавила, что за 30 лет независимости Молдавии никто не пробовал покупать газ не у России.

Газовый вопрос

Ранее сообщалось, что новый договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" был подписан в октябре 2021 года сроком на пять лет. Он вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Этому предшествовали долгие переговоры и подписание протокола о дальнейших действиях сторон.

Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в октябре 2021 года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по информации российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать Соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее её погашение в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством государственной собственности (АГС) Молдавии. Однако правительство страны признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В августе 2022 года АГС подписало прямой договор на проведение аудита с Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Они должны представить аудиторское заключение по задолженности за поставленный газ потребителям правого берега Днестра в период 1993-2021 годов.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии приняло решение заплатить двум компаниям за проведение аудита 800 тыс. евро. Согласно договорам, аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года, после оплаты услуг. Однако правительство Молдавии не оплатило работу вовремя, в результате чего сроки аудита продлевались несколько раз. Ожидается, что результаты будут представлены на этой неделе.

В июле министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что отчет о внешнем аудите задолженности "Молдовагаза" будет в ближайшее время направлен в "Газпром". К нему будет приложен проект соглашения об урегулировании исторической задолженности в размере $720 млн. Министр подчеркнул, что потраченные на проведение аудита средства себя оправдали, но сумма за него выросла до 1,15 млн евро.

В феврале 2022 года "Газпром" заявлял, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года.

В феврале 2022 года заседание наблюдательного совета АО "Молдовагаз" не состоялось по причине неявки представителей правительства Молдавии. Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита.

Вместо этого представители правительства сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения "Газпрома", ранее направленные молдавской стороне.

"Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза" за поставленный потребителям Молдавии газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаза", - отмечал российский концерн.