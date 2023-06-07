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Тариф на газ для потребителей в Молдавии снижен на 38%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии по запросу "Молдовагаза" снизило тариф на газ для конечных потребителей до 18,06 лея за один кубометр (с учетом НДС), сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Молдовагаз" 5 июня направил в НАРЭ запрос о снижении тарифов на газ. Подачу такого запроса компания объяснила уменьшением закупочных цен на природный газ. Дистрибьютор просил понизить средневзвешенный тариф на 36,8% - до 16 492 молдавских лея за 1 тысячу кубометров газа. Для бытовых потребителей предлагалось уменьшить конечный тариф с учетом НДС на 31,9% - с 29,27 лея до 19,93 лея за 1 кубометр.

Таким образом, тариф снижен на 38%.

Регулятор указал, что главными факторами для снижения тарифов стало уменьшение средней закупочной цены на газ для "Молдовагаза" на 2023 год с $927 за 1 тысячу кубометров до $750 за 1 тыс. кубометров, а также прогнозируемое укрепление молдавского лея. Если в прошлом тарифе закладывался курс на уровне 19,32 лея/$1, то в новом тарифе - 18,99 лея/$1.

НАРЭ также сообщило, что на 31 мая 2023 года тарифные отклонения "Молдовагаза" в размере 2,5 млрд леев были покрыты за счет предыдущего тарифа.

Новые тарифы вступят в силу после публикации решения НАРЭ в "Официальном мониторе" Молдавии.

Ранее сообщалось, что последний раз тарифы на газ в Молдавии пересматривались осенью 2022 года, тогда тариф для бытовых потребителей вырос на 27,3% - с 23 леев до 29,27 лея за 1 кубометр газа.

Тарифы на природный газ в Молдавии устанавливает НАРЭ по запросу поставщиков.

Официальный курс на 7 июня - 17,82 лея/$1.

Молдовагаз НАРЭ Молдавия
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