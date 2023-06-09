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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Пентагон объявил о выделении военной помощи Украине на $2,1 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США выделяют очередной пакет военной помощи Украине, на этот раз на сумму в $2,1 млрд, сообщает в пятницу Пентагон.

"Этот пакет, стоимость которого достигает $2,1 млрд, включает в себя важную помощь для ПВО, а также поставку боеприпасов", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

В нем поясняется, что данную помощь выделяют в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

По информации Пентагона, помощь, в частности, будет включать в себя ЗРК HAWK, беспилотники Puma, артиллерийские снаряды 105 и 203 мм. Также США передадут боеприпасы c лазерным наведением для ракетных систем.

США Пентагон Украина
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