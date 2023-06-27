Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

В него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS, БМП Bradley, противотанковые комплексы Javelin

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму в $500 млн предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Киеву еще 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

В пакет помощи также вошли ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT4, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и барражирующие боеприпасы.

Кроме того, отмечается в сообщении, США поставят Украине огнестрельное оружие и свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, оборудование для разминирования местности, приборы ночного видения, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержании работоспособности транспортных средств, запчасти, электрогенераторы и прочее полевое оборудование.

Согласно пресс-релизу, уже в 41-й раз США передают Украине вооружения из своих арсеналов.

США Украина Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера"

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });