США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

В него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS, БМП Bradley, противотанковые комплексы Javelin

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму в $500 млн предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Киеву еще 30 боевых машин Bradley и 25 бронированных машин Stryker, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

В пакет помощи также вошли ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT4, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и барражирующие боеприпасы.

Кроме того, отмечается в сообщении, США поставят Украине огнестрельное оружие и свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, оборудование для разминирования местности, приборы ночного видения, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержании работоспособности транспортных средств, запчасти, электрогенераторы и прочее полевое оборудование.

Согласно пресс-релизу, уже в 41-й раз США передают Украине вооружения из своих арсеналов.