Премьер и министр финансов Канады неожиданно прибыли в Киев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает канадское радио.

По его данным, в этой поездке главу канадского правительства сопровождает министр финансов Христя Фриланд.

Визит из соображений безопасности готовился в обстановке секретности, как премьер добирался в Киев, не сообщается, отмечает радиостанция.

Это уже вторая поездка Трюдо в Киев за последний год.