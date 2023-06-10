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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Премьер и министр финансов Канады неожиданно прибыли в Киев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает канадское радио.

По его данным, в этой поездке главу канадского правительства сопровождает министр финансов Христя Фриланд.

Визит из соображений безопасности готовился в обстановке секретности, как премьер добирался в Киев, не сообщается, отмечает радиостанция.

Это уже вторая поездка Трюдо в Киев за последний год.

Украина Канада Джастин Трюдо
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