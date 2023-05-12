Канада в рамках антироссийских санкций намерена вводить меры и против граждан Молдавии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Канада намерена внести изменения в закон, регламентирующий введение антироссийских санкций из-за конфликта на Украине, чтобы иметь возможность вводить ограничительные меры и в отношении юридических и физических лиц из Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении лиц и связанных с ними организаций в Молдавии, систематически нарушающих права человека, ставящих под угрозу международный мир и безопасность, либо причастных к значимым коррупционным действиям", - говорится в сообщении.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду.

Трюдо заявил о продолжении поддержки Молдавии, столкнувшейся, по его словам, со сложностями в гуманитарной и экономической сферах, а также в сфере безопасности в связи с событиями на Украине.