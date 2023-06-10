Канада выделит Украине финансовую помощь в размере $375 млн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении Украине очередного транша финансовой помощи.

"Трюдо, находящийся с визитом в Киеве, объявил о выделении 500 млн канадских долларов ($375 млн) на военную помощь Украине", - пишет в субботу The Guardian.

Кроме того, он отметил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов.

Трюдо и министр финансов Канады Христя Фриланд прибыли в Киев с необъявленным визитом ранее в субботу.