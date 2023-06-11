WSJ сообщила, что Китай использовал базу на Кубе для сбора данных о США с 2019 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Белом доме заявили, что Китай использовал базу на Кубе для сбора разведывательных данных о США как минимум с 2019 года, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо из администрации американского президента.

По словам источника газеты, предыдущая публикация издания по этой теме, в которой говорилось о том, что Китай может разместить на Кубе базу электронного слежения, не точна. Источник The Wall Street Journal заявил, что "эта проблема не нова".

"Это постоянная проблема, а не новая", - сказал он газете.

Источник издания в Белом доме заявил, что администрация Байдена была проинформирована об усилиях Китая по расширению своей сети по сбору военных и разведданных, включая проекты в Атлантическом океане, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, в Индо-Тихоокеанской области, еще в январе 2021 года, когда Джо Байден возглавил США.

"Это все задокументировано в документах разведки", - добавил источник, отметив, что данные о базе на Кубе там тоже есть.

Кроме того, источник отметил, что США предприняли дипломатические и другие шаги, чтобы "притормозить" эти усилия Китая - как на Кубе, так и в проектах в других частях мира.

Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal, а также ряд других американских СМИ сообщили, что на Кубе может появиться китайская база электронного слежения, что позволит китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей. В Пекине в ответ на это призвали США не вмешиваться во внутренние дела Кубы и других иностранных государств.