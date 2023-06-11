Гондурас открыл посольство в Пекине

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В китайской столице Пекине в воскресенье открылось посольство Гондураса после того, как стороны установили дипломатические отношения в марте этого года, передают в воскресенье западные и китайские СМИ.

В церемонии инаугурации посольства приняли участие глава МИД КНР Цинь Ган и министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна. Со своей стороны Цинь Ган пообещал, что Китай создаст с Гондурасом новую модель "дружеского сотрудничества".

В честь этого события ранее на этой неделе в Китай с шестидневным визитом прибыла президент Гондураса Сиомара Кастро. Она уже побывала в Шанхае, где посетила штаб-квартиру Нового банка развития, учрежденного странами БРИКС, а также - исследовательский центр технологического гиганта Huawei.

Китай и Гондурас 26 марта подписали "Совместное коммюнике Китайской Народной Республики и Республики Гондурас об установлении дипломатических отношений".

До этого правительство Гондураса разорвало дипотношения с Тайванем и заявило, что признает правительство КНР единственным законным правительством Китая. Тайваньская администрация в свою очередь объявила о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом и закрытии диппредставительства в Тегусигальпе.