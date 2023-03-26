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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения
Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - КНР и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщил китайский МИД в воскресенье.

Китай и Гондурас 26 марта подписали "Совместное коммюнике Китайской Народной Республики и Республики Гондурас об установлении дипломатических отношений".

"Правительства двух стран приняли решение признать друг друга и установить дипломатические отношения на уровне послов с даты подписания коммюнике", - говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что правительство Гондураса решило разорвать дипотношения с Тайванем, признать и соблюдать принцип "одного Китая", не иметь никаких официальных отношений с Тайванем.

МИД Гондураса ранее объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая.

Тайваньская администрация в свою очередь объявила о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом и закрытии диппредставительства в Тегусигальпе.

Китай Гондурас
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