Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МИД Гондураса заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Тайванем.

Глава внешнеполитического ведомства республики уже уведомил об этом решении тайваньскую администрацию, говорится в заявлении, опубликованном в твиттер.

В нем отмечается, что Гондурас поддерживает принцип "одного Китая" и считает правительство КНР единственной законной властью.

Ранее о решении разорвать дипотношения с Тайванем и установить официальные отношений с Китаем сообщила гондурасский президент Сиомара Кастро.