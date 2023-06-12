Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:10 по времени Восточного побережья США (в 10:10 по Москве).

Это 89-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 20-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в девятый раз, должна будет примерно через девять минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.