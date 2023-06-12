Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:10 по времени Восточного побережья США (в 10:10 по Москве).

Он стал 89-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 20-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти 4,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июня

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

Гендиректор МАГАТЭ кроме ЗАЭС посетит на будущей неделе Киев

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июня

Правительство Канады распорядилось наложить арест на российский грузовой самолет Ан-124

Правительство Канады распорядилось наложить арест на российский грузовой самолет Ан-124

МИД Канады огласил список физлиц и компаний, попавших под новые санкции в связи с СВО

Премьер Канады заявил о намерении передать российский Ан-124 Украине

Премьер Канады заявил о намерении передать российский Ан-124 Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });