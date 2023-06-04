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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).

Он стал 88-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 19-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в третий раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

США Starlink SpaceX Falcon 9
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