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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Руководство Судана объявило представителя ООН в стране "персона нон грата"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Судана объявили о закрытии доступа в страну посланнику ООН Фолкеру Пертесу, сообщает в пятницу международная пресса со ссылкой на заявление суданского МИД.

"Правительство Судана уведомило генерального секретаря ООН в том, что оно объявило Фолкера Пертеса персона нон грата", - говорится в документе.

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Этот шаг предпринят спустя две недели после того, как командующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил Пертеса в потворстве конфликту, разгоревшемуся в стране ранее в этом году. Бурхан обратился в ООН с просьбой сменить посланника организации в Судане.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.

ООН Судан
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