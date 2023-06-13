Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил еще на один год действие санкционного режима в отношении властей Белорусии, сообщает Белый дом.

"Действия и политика некоторых членов руководства Белоруссии и других лиц (...) продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в уведомлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе 13405, действия которого были расширены в указе 14038, должно действовать и после 16 июня 2023 (...) Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения", - отмечается в сообщении.

Американские санкции против Белоруссии изначально были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В октябре 2019 года США продлили режим приостановки санкций в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года. Решение действовало до 26 апреля 2021 года.

11 июня 2020 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников.

В 2021 Байден подписал указ о расширении режима ЧП в отношении Белоруссии, и в 2022 году он продлил санкционный режим.