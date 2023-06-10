В США не считают размещение российского ТЯО в Белоруссии признаком угрозы ядерной войны

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не видят каких-либо признаков, что существует угроза ядерной войны из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Мы делаем все возможное, чтобы следить за происходящим", - сказал он журналистке CNN Кристиан Аманпур. И добавил, что "мы не видим ничего, что указывало бы нам на неизбежные признаки перемещения ядерного потенциала или неминуемый риск ядерной войны на территории Украины или (Европейского - "ИФ") континента в целом".

"Мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию сдерживания, когда речь идет о такого рода вероятностях", - подчеркнул Кирби.

Вместе с тем, представитель Совета нацбезопасности назвал заявления о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии еще "одним примером безрассудной и безответственной риторики", к которой США "должны отнестись серьезно".

В пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.

В конце марта этого года Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Президент РФ отмечал, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

25 мая в Минске главы военных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. "Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу тогда в Минске.